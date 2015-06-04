代码库部分
指标

QQECandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1347
(17)
QQE 指标以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 QQE 算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

input mode Mode=MODE_DIFF; // 算法变种

依据 Mode 输入参数的数值, 指标使用三种之一的方法检测信号:

  1. 以主线计算;
  2. 以信号线计算;
  3. 以主线和信号线之间的差异计算。

此指标需要编译的指标文件 QQECloudX.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例.1. QQECandle 指标

图例.1. QQECandle 指标

Ozymandias_Lite Ozymandias_Lite

简化版本的 Ozymandias，移除了价格波带。

ColorHMA_StDev ColorHMA_StDev

此 ColorHMA 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

QQESign QQESign

一款基于 QQE 振荡器的信号量指标。

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

此指标基于 QQECloudX 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。