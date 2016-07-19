Der QQE Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des QQE Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

input mode Mode=MODE_DIFF;

Je nach dem Wert des Eingabeparameters Mode, verwendet der Indikator eines von drei Verfahren zur Bestimmung der Signale:

Berechnung der Hauptlinie; Berechnung der Signallinie; Berechnung der Differenz zwischen dem Haupt- und Signallinie.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei QQECloudX.ex5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der QQECandle Indikator