und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
QQECandle - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 803
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der QQE Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des QQE Algorithmus.
In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
input mode Mode=MODE_DIFF; // Algorithmus Varianten
Je nach dem Wert des Eingabeparameters Mode, verwendet der Indikator eines von drei Verfahren zur Bestimmung der Signale:
- Berechnung der Hauptlinie;
- Berechnung der Signallinie;
- Berechnung der Differenz zwischen dem Haupt- und Signallinie.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei QQECloudX.ex5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der QQECandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12864
Vereinfachte Version des Ozymandias ohne dessen Preisbänder.ColorHMA_StDev
Der ColorHMA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.
Ein Signal-Indikator auf Basis des QQE Oszillators.BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der Daten des Indikators QQECloudX.