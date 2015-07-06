Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JFatlSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 841
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de señal de semáforo que emite señales al cambiar la dirección del movimiento de la media JFATL.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador JFatlSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12845
Indicador de señal de semáforo con uso del filtro digital i-Sadukey_v1.LaguerreCandle
Indicador Laguerre en forma de vela.
Indicador ColorHMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.Ozymandias_Lite
Versión simplificada de "Ozymandias" - se han quitado las líneas de canal.