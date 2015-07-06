CodeBaseSecciones
JFatlSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
841
(16)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador de señal de semáforo que emite señales al cambiar la dirección del movimiento de la media JFATL.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador JFatlSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12845

