Ozymandias_Lite - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Andrey Shpilev
- Просмотров:
- 3015
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
GoldnMoney; автор кода для MetaTrader 5 - Godzilla
Минималистичная модификация популярного индикатора, в которой оставлена только основная линия: из кода выпилены линии канала и расчет индикатора ATR, который использовался для их построения.
Это сделано для уменьшения числа неинформативных линий и экономии памяти (актуально для медленных VPS и домашних ПК). Удалены ненужные комментарии, затрудняющие чтения кода.
