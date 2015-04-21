CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ozymandias_Lite - индикатор для MetaTrader 5

GoldnMoney | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Andrey Shpilev
Просмотров:
3015
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

GoldnMoney; автор кода для MetaTrader 5 - Godzilla

Минималистичная модификация популярного индикатора, в которой оставлена только основная линия: из кода выпилены линии канала и расчет индикатора ATR, который использовался для их построения.

Это сделано для уменьшения числа неинформативных линий и экономии памяти (актуально для медленных VPS и домашних ПК). Удалены ненужные комментарии, затрудняющие чтения кода.

Ozymandias_Lite

r_Gator_HTF r_Gator_HTF

Индикатор r_Gator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

Индикатор QQE_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора QQESign.

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Ozymandias с настройками ширины канала и дополнение к нему для отрисовки на других таймфреймах.

Ozymandias Signal Module Ozymandias Signal Module

Модуль торговых сигналов на индикаторе Ozymandias.