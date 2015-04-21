Ozymandias_Lite

Реальный автор:

GoldnMoney; автор кода для MetaTrader 5 - Godzilla

Минималистичная модификация популярного индикатора, в которой оставлена только основная линия: из кода выпилены линии канала и расчет индикатора ATR, который использовался для их построения.

Это сделано для уменьшения числа неинформативных линий и экономии памяти (актуально для медленных VPS и домашних ПК). Удалены ненужные комментарии, затрудняющие чтения кода.