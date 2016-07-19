Ozymandias_Lite

Wirklicher Autor:

GoldnMoney; Autor des Codes für MetaTrader 5 — Godzilla

Ein minimalistische Ausgabe des beliebten Indikators nur mit der Hauptlinie: die Preisbänder und die ATR-Berechnung, um die zu zeichnen, wurden aus dem Code entfernt.

Dies wurde getan, um überflüssige Zeilen zu entfernen und Speicher zu sparen (wichtig für die langsame VPS und Heim-PCs). Übermäßige Code-Kommentare wurden entfernt.