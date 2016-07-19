Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Ozymandias_Lite - Indikator für den MetaTrader 5
Andrey Shpilev
773
Wirklicher Autor:
GoldnMoney; Autor des Codes für MetaTrader 5 — Godzilla
Ein minimalistische Ausgabe des beliebten Indikators nur mit der Hauptlinie: die Preisbänder und die ATR-Berechnung, um die zu zeichnen, wurden aus dem Code entfernt.
Dies wurde getan, um überflüssige Zeilen zu entfernen und Speicher zu sparen (wichtig für die langsame VPS und Heim-PCs). Übermäßige Code-Kommentare wurden entfernt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12863
