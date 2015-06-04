Ozymandias_Lite

真实作者:

GoldnMoney; MetaTrader 5 代码的作者— Godzilla

流行指标 的简约版，具有唯一主线: 用于绘制的价格波带线和 ATR 指标已经从代码去除。

这可以通过移除非信息线数量来完成，并节省内存 (这是拖慢 VPS 和家用电脑的重点)。过渡的代码注释已被删除。