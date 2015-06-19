Ozymandias_Lite

Autor real:

GoldnMoney; autor do código para MetaTrader 5 - Godzilla

Edição minimalista dos indicadores populares que tem apenas a linha principal: as linhas das bandas do preço e o cálculo do indicador ATR foram removidaos no código.

Isso foi feito para remover o número de linhas não informativas e conservar a memória (importante para VPS lento e PCs domésticos). Comentários de código excessivos foram removidos.