JJRSXCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador JJRSX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo JJRSX de las series temporales de precio correspondientes. En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador JJRSX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador JJRSXCandle
