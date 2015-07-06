CodeBaseSecciones
JCCXCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador JCCX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo JCCX de las series temporales de precio correspondientes. En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador JCCX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador JCCXCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12821

