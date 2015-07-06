Mira cómo descargar robots gratis
OsMACandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador OsMA en forma de vela.
Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo OsMA de las series temporales de precio correspondientes En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Fig. 1. Indicador OsMACandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12820
