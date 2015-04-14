CodeBaseРазделы
Индикаторы

JJRSXCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1746
(15)
Индикатор JJRSX в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом JJRSX соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора JJRSX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор JJRSXCandle

