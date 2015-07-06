CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XXRSX_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1089
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xxrsx_stdev.mq5 (13.35 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador XXRSX con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador XXRSX es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK=2.0;  // Coeficiente para el filtro cuadrático

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XXRSX_StDev

Fig. 1. Indicador XXRSX_StDev

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12824

TEMACandle TEMACandle

Indicador Triple Exponential Moving Average en forma de vela.

JJRSXCandle JJRSXCandle

Indicador JJRSX en forma de vela.

ColorJFatl_StDev ColorJFatl_StDev

Indicador ColorJFatl con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

XCCX_StDev_Signal XCCX_StDev_Signal

Indicador de señal de semáforo con uso de los valores del indicador XCCX_StDev.