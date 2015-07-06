Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XXRSX_StDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1089
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XXRSX con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Si la desviación estándar del indicador XXRSX es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.
input double dK=2.0; // Coeficiente para el filtro cuadrático
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XXRSX_StDev
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12824
Indicador Triple Exponential Moving Average en forma de vela.JJRSXCandle
Indicador JJRSX en forma de vela.
Indicador ColorJFatl con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.XCCX_StDev_Signal
Indicador de señal de semáforo con uso de los valores del indicador XCCX_StDev.