O indicador JJRSX implementado como uma sequência de candles (velas). Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do JJRSX. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

Este indicador requer que o arquivo do indicador JJRSX.ex5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador JJRSXCandle