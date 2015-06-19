CodeBaseSeções
JJRSXCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador JJRSX implementado como uma sequência de candles (velas). Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do JJRSX. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

Este indicador requer que o arquivo do indicador JJRSX.ex5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador JJRSXCandle

JCCXCandle JCCXCandle

O indicador JCCX implementado como uma sequência de candles (velas).

OsMACandle OsMACandle

O indicador OsMA implementado como uma sequência de candles (velas).

TEMACandle TEMACandle

O indicador Triple Exponential Moving Average implementado como uma seqüência candles (velas).

XXRSX_StDev XXRSX_StDev

O indicador XXRSX mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.