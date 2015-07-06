CodeBaseSecciones
TEMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
temacandle.mq5 (6.87 KB) ver
Indicador Triple Exponential Moving Average (TEMA) en forma de vela.

Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo Triple Exponential Moving Average de las series temporales de precio correspondientes. En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Fig. 1. Indicador TEMACandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12823

