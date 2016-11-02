コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

JJRSXCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
780
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
jjrsx.mq5 (7.43 KB) ビュー
jjrsxcandle.mq5 (7.4 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソク足のシーケンスとして実装された JJRSX 指標。ローソク足は、JJRSXアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたJJRSX.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　JJRSXCandle指標

図1　JJRSXCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12822

JCCXCandle JCCXCandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたJCCX指標

OsMACandle OsMACandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたOsMA指標

TEMACandle TEMACandle

ローソク足のシーケンスとして実装された三重指数移動平均指標。

XXRSX_StDev XXRSX_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いて色付きの天を用いた、追加的なトレンドの強さの指標を持つXXRSX指標