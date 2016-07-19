und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JJRSXCandle - Indikator für den MetaTrader 5
- 645
Der JJRSX Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des JJRSX Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei JJRSX.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der JJRSXCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12822
