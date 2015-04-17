请观看如何免费下载自动交易
Ozymandias_StDev - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1550
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者:
GoldnMoney
此 Ozymandias 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。
如果 Ozymandias 指标的标准方差高于 dK 输入参数值, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。
input double dK=2.0; // 平方律滤波器系数
图例. 1. 指标 Ozymandias_StDev
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12783
Bezier_StDev
此 Bezier 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。AML_StDev
此 AML 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。
MD5 Cloud Decryptor
这个示例显示了强制搜索寻找MD5散列过程中来自代理的定制数据帧传输机制的原则。计算网络和进程的速度特征实时显示。该程序也说明了数字计数器的非线性和非数字输入参数的虚拟化的原则。XCCX_StDev
此 XCCX 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。