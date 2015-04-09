Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ozymandias_StDev - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2389
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
GoldnMoney
Индикатор Ozymandias с дополнительной индикацией силы тренда цветными ромбами на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора Ozymandias больше значения входного параметра dK, то на скользящей средней появляется цветной ромб с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK=2.0; // Коэффициент для квадратичного фильтра
Рис.1. Индикатор Ozymandias_StDev
Индикатор Bezier с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.Interchange
Класс для обмена данными между программами, позволяет передавать структуры произвольного размера через глобальные переменные терминала из одной программы в другую.
Индикатор XCCX с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal
Индикатор выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ForexProfitBoost_2nbSign.