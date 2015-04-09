CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ozymandias_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2389
(18)
Реальный автор:

GoldnMoney

Индикатор Ozymandias с дополнительной индикацией силы тренда цветными ромбами на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора Ozymandias больше значения входного параметра dK, то на скользящей средней появляется цветной ромб с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK=2.0;  // Коэффициент для квадратичного фильтра

Рис.1. Индикатор Ozymandias_StDev

