Autor:

GoldnMoney

O indicador Ozymandias com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador Ozymandias é maior do que o valor do parâmetro de entrada dK, então um ponto colorido aparece na média móvel. Esta cor corresponde a direção da tendência que está vigorando.

input double dK= 2.0 ;

Fig. 1. O indicador Ozymandias_StDev