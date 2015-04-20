CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Ozymandias_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1550
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

GoldnMoney

O indicador Ozymandias com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador Ozymandias é maior do que o valor do parâmetro de entrada dK, então um ponto colorido aparece na média móvel. Esta cor corresponde a direção da tendência que está vigorando.

input double dK=2.0;  // coeficiente filtro da lei quadrática

Fig. 1. O indicador Ozymandias_StDev

Fig. 1. O indicador Ozymandias_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12783

Bezier_StDev Bezier_StDev

O indicador Bezier com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

AML_StDev AML_StDev

O indicador AML com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

XCCX_StDev XCCX_StDev

O indicador XCCX com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

HullTrendOSMA HullTrendOSMA

Um indicador de tendência na forma de histograma colorido que mostra a diferença entre o indicador Hull Moving Average e a sua média.