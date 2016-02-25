無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Lizhniyk E
内容
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ Bezier インディケータです。
Bezierインディケータの標準偏差が dK 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きのドットが移動平均線に現れます。ドットの色は、現在のトレンドの方向に対応します。
input double dK=2.0; // 2乗フィルタ係数
図１Bezier_StDev インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12782
