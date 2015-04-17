代码库部分
指标

Bezier_StDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1277
(18)
原作者:

Lizhniyk E

Bezier 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 Bezier 的标准方差高于 dK 输入参数值, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK=2.0;  // 平方律滤波器系数

图例. 1. 指标 Bezier_StDev

图例. 1. 指标 Bezier_StDev

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12782

