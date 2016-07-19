und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Bezier_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
Originalautor:
Lizhniyk E
Der Bezier Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des Bezier-Indikators höher ist als der eingegebene Wert für dK, erscheint ein farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.
input double dK=2.0; // Koeffizient für die Standardabweichung
Abb. 1. Der Bezier_StDev Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12782
