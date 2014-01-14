Autor Real:

Lizhniyk E

Descripcion:

Este indicador es una de las alternativas a la las medias móviles con menos retardo y la posibilidad de gestionar el ratio de sensibilidad.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com 28.02.2008.

Parámetros de entrada del indicador:

input int period= 8 ; input double T= 0.5 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;



