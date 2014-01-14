Mira cómo descargar robots gratis
Bezier - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1639
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor Real:
Lizhniyk E
Descripcion:
Este indicador es una de las alternativas a la las medias móviles con menos retardo y la posibilidad de gestionar el ratio de sensibilidad.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com 28.02.2008.
Parámetros de entrada del indicador:
//+--------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+--------------------------------------+ input int period=8; // Perioso suavizado input double T=0.5; // Ratio de sensibilidad (de 0 a 1) input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // precio aplicado input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento vertical del indicador en puntos
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/774
