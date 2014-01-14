CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Bezier - indicador para MetaTrader 5

Lizhniyk E | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1639
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
bezier.mq5 (8.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor Real:

Lizhniyk E

Descripcion:

Este indicador es una de las alternativas a la las medias móviles con menos retardo y la posibilidad de gestionar el ratio de sensibilidad.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com 28.02.2008.

Parámetros de entrada del indicador:

//+--------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador  |
//+--------------------------------------+
input int period=8;                      // Perioso suavizado
input double T=0.5;                      // Ratio de sensibilidad (de 0 a 1)               
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // precio aplicado
input int Shift=0;                      // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
input int PriceShift=0;                 // Desplazamiento vertical del indicador en puntos

Bezier

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/774

wlxBWACsig wlxBWACsig

El indicador muestra señales de entrada basadas en el Accelerator Oscillator.

SinTrend SinTrend

Indicador de tendencia simple.

FlatTrend2 FlatTrend2

El indicador de señal más simple para especificar la fuerza y el sentido de la tendencia.

MBKAsctrend3 MBKAsctrend3

Indicador de señal de semáforo típico que muestra los puntos de entrada de mercado usando las flechas de color.