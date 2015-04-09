CodeBaseРазделы
Bezier_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2011
(18)
Реальный автор:

Lizhniyk E

Индикатор Bezier с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора Bezier больше значения входного параметра DK, то на скользящей средней появляется цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK=2.0;  // Коэффициент для квадратичного фильтра

Рис.1. Индикатор Bezier_StDev

