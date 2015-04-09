Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bezier_StDev - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2011
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Lizhniyk E
Индикатор Bezier с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора Bezier больше значения входного параметра DK, то на скользящей средней появляется цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK=2.0; // Коэффициент для квадратичного фильтра
Рис.1. Индикатор Bezier_StDev
Класс для обмена данными между программами, позволяет передавать структуры произвольного размера через глобальные переменные терминала из одной программы в другую.AML_StDev
Индикатор AML с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Индикатор Ozymandias с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.XCCX_StDev
Индикатор XCCX с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.