Индикаторы

Spectr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2903
(52)
Реальный автор:

Yuriy Tokman

Спектр колебаний финансового актива, пронормированный значениями простой, скользящей средней.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  07.07.2009.  

Рис.1 Индикатор Spectr

StopLevelCounter StopLevelCounter

Эксперт-калькулятор профита по открываемой позиции для ухода цены к фиксируемому на графике ценовому уровню

ShowOpenDayLevel ShowOpenDayLevel

Индикатор, отображающий на любом ТФ (меньше двухчасового) уровень открытия дня, с возможностью осуществлять сдвиг начала отсчёта дня и учитывать на графике присутствие воскресных дней.

Exp_3XMA_Ishimoku Exp_3XMA_Ishimoku

Пробойная торговая система с использованием индикатора 3XMA_Ishimoku.

XMA_Range_Bands_HTF XMA_Range_Bands_HTF

Вариант индикатора XMA_Range_Bands, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.