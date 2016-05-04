CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Spectr - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
786
Rating:
(52)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
spectr.mq5 (13.06 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Durch einfache gleitende Durchschnitte normalisiertes Finanz-Asset Oszillationsspektrum.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.07.2009.  

Abb.1 Der Spectr Indikator.

Abb.1 Der Spectr Indikator. 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1277

Spectrometr_Separate Spectrometr_Separate

Finanz-Asset Osziallationsspektrum

Trend Continuation Factor Trend Continuation Factor

Indikator um einen Trend und seine Richtung festzustellen

Exp_XMA_Range_Bands Exp_XMA_Range_Bands

Ausbruchsystem, das den XMA_Range_Bands Indikator verwendet.

Exp_AsimmetricStochNR Exp_AsimmetricStochNR

Handelssystem, das den AsimmetricStochNR Indikator verwendet.