Spectr - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Yuriy Tokman
Durch einfache gleitende Durchschnitte normalisiertes Finanz-Asset Oszillationsspektrum.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.07.2009.
Abb.1 Der Spectr Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1277
