Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Durch einfache gleitende Durchschnitte normalisiertes Finanz-Asset Oszillationsspektrum.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.07.2009.

Abb.1 Der Spectr Indikator.