CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Spectr - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5662
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Spectrometr_Separate Spectrometr_Separate

Spectrometr_Separate

exp_Amstell exp_Amstell

Советник без СЛ.

impuls.mq4 impuls.mq4

Индикатор-гистограмма по импульсной системе Алекса Элдера.

OHLC разных ТФ OHLC разных ТФ

Рисует линии OHLC прошлых дней, недель и месяцев на текущем периоде, разными цветами и стилями.