Spectr - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Yuriy Tokman
単純移動平均の値で正規化された金融資産の発振スペクトル。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年7月7日に公開されました。
図1 Spectr指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1277
