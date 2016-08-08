コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Spectr - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
860
評価:
(52)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
spectr.mq5 (13.06 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Yuriy Tokman

単純移動平均の値で正規化された金融資産の発振スペクトル。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年7月7日に公開されました。  

図1 Spectr指標

図1 Spectr指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1277

Spectrometr_Separate Spectrometr_Separate

金融資産の発振スペクトル

トレンド継続ファクター トレンド継続ファクター

この指標は、トレンドとその方向を決定します。

Exp_XMA_Range_Bands Exp_XMA_Range_Bands

XMA_Range_Bands指標を使ったブレイクスルーシステム。

Exp_AsimmetricStochNR Exp_AsimmetricStochNR

AsimmetricStochNR指標を使った取引システム。