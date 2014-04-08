CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Spectr - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1510
Avaliação:
(52)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Yuriy Tokman

Espectro de oscilação do ativo financeiro normalizado por uma simples Média Móvel.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.07.2009.  

Fig.1 Indicador Spectr.

Fig.1 Indicador Spectr. 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1277

Spectrometr_Separate Spectrometr_Separate

Espectro de oscilação do ativo financeiro.

Gaus_MA Gaus_MA

O indicador calcula a média móvel usando um algoritmo modificada pela Média Móvel ponderada linear.

ShowOpenDayLevel ShowOpenDayLevel

O indicador exibe o nível de abertura diário a qualquer tempo gráfico (menos o H2) e possui a capacidade de mudar o dia de início e considerar a presença de Domingos no gráfico.

MA-Crossover_Alert MA-Crossover_Alert

Simples indicador do tipo semáforo que contêm alertas e com a possibilidade de enviar os sinais para a caixa de correio.