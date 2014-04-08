Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Spectr - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1510
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Yuriy Tokman
Espectro de oscilação do ativo financeiro normalizado por uma simples Média Móvel.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.07.2009.
Fig.1 Indicador Spectr.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1277
Espectro de oscilação do ativo financeiro.Gaus_MA
O indicador calcula a média móvel usando um algoritmo modificada pela Média Móvel ponderada linear.
O indicador exibe o nível de abertura diário a qualquer tempo gráfico (menos o H2) e possui a capacidade de mudar o dia de início e considerar a presença de Domingos no gráfico.MA-Crossover_Alert
Simples indicador do tipo semáforo que contêm alertas e com a possibilidade de enviar os sinais para a caixa de correio.