Trend Continuation Factor - indicador para MetaTrader 5
- 2718
Os valores positivos indicam uma forte tendência. Valores de TCF+ e TCF- não podem ser maiores que zero simultaneamente, mas ambos podem ter valores negativos o que indica uma consolidação ou a falta de uma tendência.
Recomendações:
- Recomenda-se abrir posições de compra quando o TCF+ torna-se positivo (o indicador tem a cor azul e cruza a linha zero de baixo para cima).
- Recomenda-se abrir posições de venda quando o TCF- torna-se maior do que zero (o indicador tem a cor vermelha e cruza a linha zero de baixo para cima).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1275
HeikinAshi_SepWnd
O indicador Heikin Ashi desenhado em uma sub-janela separada, com a possibilidade de escolher um período.TrendMagic
Esta é uma versão otimizada do indicador TrendMagic.
O indicador IndMATEMA com base no cruzamento de duas MA e dois TEMA
O indicador IndMATEMA é baseado no cruzamento de dois MA e dois TEMA no fechamento dos preços e abertura das barras.Three Line Break
O gráfico de (três) rompimentos lineares em uma sub-janela separada.