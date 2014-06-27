CodeBaseSeções
Trend Continuation Factor - indicador para MetaTrader 5

Os valores positivos indicam uma forte tendência. Valores de TCF+ e TCF- não podem ser maiores que zero simultaneamente, mas ambos podem ter valores negativos o que indica uma consolidação ou a falta de uma tendência.

Trend Continuation Factor

Recomendações:

  • Recomenda-se abrir posições de compra quando o TCF+ torna-se positivo (o indicador tem a cor azul e cruza a linha zero de baixo para cima).
  • Recomenda-se abrir posições de venda quando o TCF- torna-se maior do que zero (o indicador tem a cor vermelha e cruza a linha zero de baixo para cima).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1275

