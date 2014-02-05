该 Heikin Ashi 指标绘制在分离子窗口, 并可选择周期。

该 Keltner 通道指标有附加的横盘区域

ATC2012 当前冠军 JPAlonso 的 EA 分析。

该 IndMATEMA 指标基于开盘价和收盘价的两条 MA 和两条 TEMA 的交叉。