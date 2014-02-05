请观看如何免费下载自动交易
正值表示一个强趋势。TCF+ 和 TCF- 值不能同时高过零点, 但两者可有负值, 意思是说盘整或趋势疲惫。
- 建议当 TCF+ 变为正时开多头仓 (指标蓝色并上穿零线)。
- 建议当 TCF- 高于零时开空头仓 (指标红色并下穿零线)。
