Trend Continuation Factor - Indikator für den MetaTrader 5
Positive Werte weisen auf einen starken Trend hin. TCF+ и TCF- Werte können nicht gleichzeitig höher als der Nullpunkt bleiben, aber beide können negative Werte haben was auf eine Konsolidierung oder das Fehlen eines Trends hinweist.
Empfehlungen:
- Es wird empfohlen, Long-Positionen zu öffnen, wenn der TCF+ positiv wird (der Indikator hat eine blaue Farbe und kreuzt die Nulllinie von unten nach oben).
- Es wird empfohlen, Short-Positionen zu öffnen, wenn der TCF- größer als Null wird (der Indikator hat rote Farbe und kreuzt die Nulllinie von unten nach oben).
