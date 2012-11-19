Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend Continuation Factor - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4754
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Положительные значения указывают на наличие сильного тренда. Значения TCF+ и TCF- не могут одновременно находиться выше нулевой точки, но оба могут иметь отрицательные значения - это говорит о консолидации или об отсутствии тренда.
Советы:
- Рекомендуется открывать длинные позиции, когда TCF+ становится положительным (индикатор синего цвета и пересекает нулевую линию снизу вверх).
- Рекомендуется открывать короткие позиции, когда TCF- подымается выше нуля (индикатор красного цвета и пересекает нулевую линию снизу вверх).
XATRStopLevel
Индикатор даёт значение стоплосса для открываемой позиции на основе данных индикатора XATR.XXMA
Цифровая адаптивная скользящая средняя XXma представляет собой подвид moving averages с цифровым фильтром флэт - трэнд и предназначена для отделения углового направленного движения цены (трендa) от горизонтального (флета), для эффективной трендовой торговли.
Spectrometr_Separate
Спектр колебаний финансового активаXMA_Range_Bands
Канал волатильности, очень интересная альтернатива Боллинджеру.