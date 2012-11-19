CodeBaseРазделы
Trend Continuation Factor - индикатор для MetaTrader 5

Положительные значения указывают на наличие сильного тренда. Значения TCF+ и TCF- не могут одновременно находиться выше нулевой точки, но оба могут иметь отрицательные значения - это говорит о консолидации или об отсутствии тренда. 

Trend Continuation Factor


Советы:

  • Рекомендуется открывать длинные позиции, когда TCF+ становится положительным (индикатор синего цвета и пересекает нулевую линию снизу вверх).
  • Рекомендуется открывать короткие позиции, когда TCF- подымается выше нуля (индикатор красного цвета и пересекает нулевую линию снизу вверх).
