Exp_ForexProfitBoost_2nb - Asesor Experto para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 926
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Sistema comercial con uso del indicador ForexProfitBoost_2nb.
La decisión sobre las operaciones se toma al cambiar la dirección de la tendencia, determinada por el cambio de color de las barras del indicador, de azul a rosa o viceversa.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ForexProfitBoost_2nb.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación del año 2014. en USDJPY H6:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
