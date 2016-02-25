入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む FiboBands インディケータ

このインディケータは ForexProfitBoost_2nbSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ X2MA インディケータ