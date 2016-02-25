コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ForexProfitBoost_2nbSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

オリジナル著者：

TradeLikeaPro

内容

2つの移動平均線のクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータ

図１ForexProfitBoost_2nbSign インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12713

