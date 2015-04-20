Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ForexProfitBoost_2nbSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1313
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
TradeLikeaPro
Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de duas médias móveis.
Fig. 1. O indicador ForexProfitBoost_2nbSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12713
Exp_ForexProfitBoost_2nb
Um sistema de negociação usando o indicador ForexProfitBoost_2nb.FiboBands_HTF
Indicador FiboBands com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.
ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal
O indicador mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador ForexProfitBoost_2nbSign.X2MA_StDev
O indicador X2MA com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.