Indikatoren

ForexProfitBoost_2nbSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
718
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Originalautor:

TradeLikeaPro

Ein Signalindikator mit einen Algorithmus basierend auf dem Kreuzen von zwei Gleitenden Durchschnitten.

Abb. 1. Der ForexProfitBoost_2nbSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12713

Exp_ForexProfitBoost_2nb Exp_ForexProfitBoost_2nb

Ein Handelssystem, das den ForexProfitBoost_2nb Indikator verwendet.

FiboBands_HTF FiboBands_HTF

Der FiboBands Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal

Der Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexProfitBoost_2nbSign Indikators.

X2MA_StDev X2MA_StDev

Der X2MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.