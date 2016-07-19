Der FiboBands Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Ein Handelssystem, das den ForexProfitBoost_2nb Indikator verwendet.

Der Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexProfitBoost_2nbSign Indikators.

Der X2MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.