FiboBands_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1274
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
fibobands.mq5 (12.47 KB) ver
fibobands_htf.mq5 (14.31 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador FiboBands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador FiboBands.mq5.

Fig. 1. Indicador FiboBands_HTF

Fig.1. Indicador FiboBands_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12710

