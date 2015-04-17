请观看如何免费下载自动交易
ForexProfitBoost_2nbSign - MetaTrader 5脚本
一款信号量指标，采用的算法基于两条均线交叉。
图例. 1. 指标 ForexProfitBoost_2nbSign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12713
