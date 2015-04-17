代码库部分
ForexProfitBoost_2nbSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1233
等级:
(13)
已发布:
已更新:
原作者:

TradeLikeaPro

一款信号量指标，采用的算法基于两条均线交叉。

图例. 1. 指标 ForexProfitBoost_2nbSign

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12713

