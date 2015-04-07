CodeBaseРазделы
Индикаторы

ForexProfitBoost_2nbSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2185
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

TradeLikeaPro

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом, основанном на пересечениях двух скользящих средних.

Рис.1. Индикатор ForexProfitBoost_2nbSign

Exp_ForexProfitBoost_2nb Exp_ForexProfitBoost_2nb

Торговая система с использованием индикатора ForexProfitBoost_2nb.

FiboBands_HTF FiboBands_HTF

Индикатор FiboBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AFL_Winner_HTF_Signal AFL_Winner_HTF_Signal

Индикатор AFL_Winner_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки на базе индикатора AFL_WinnerSign.

Exp_AFL_WinnerSign Exp_AFL_WinnerSign

Эксперт Exp_AFL_WinnerSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора AFL_WinnerSign.