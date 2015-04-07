Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ForexProfitBoost_2nbSign - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2185
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
TradeLikeaPro
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом, основанном на пересечениях двух скользящих средних.
Рис.1. Индикатор ForexProfitBoost_2nbSign
Exp_ForexProfitBoost_2nb
Торговая система с использованием индикатора ForexProfitBoost_2nb.FiboBands_HTF
Индикатор FiboBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
AFL_Winner_HTF_Signal
Индикатор AFL_Winner_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки на базе индикатора AFL_WinnerSign.Exp_AFL_WinnerSign
Эксперт Exp_AFL_WinnerSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора AFL_WinnerSign.