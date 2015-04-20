CodeBaseSeções
FiboBands_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2358
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Indicador FiboBands com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // período do indicador no gráfico(timeframe)

O indicador necessita do arquivo FiboBands.mq5. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador FiboBands_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12710

