CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FiboBands_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2216
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор FiboBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FiboBands.mq5.

Рис.1. Индикатор FiboBands_HTF

Рис.1. Индикатор FiboBands_HTF

ForexProfitBoost_2nb_HTF ForexProfitBoost_2nb_HTF

Индикатор ForexProfitBoost_2nb с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AdaptiveCyberCycleSign AdaptiveCyberCycleSign

Семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечениях основной и сигнальной линий осциллятора AdaptiveCyberCycle.

Exp_ForexProfitBoost_2nb Exp_ForexProfitBoost_2nb

Торговая система с использованием индикатора ForexProfitBoost_2nb.

ForexProfitBoost_2nbSign ForexProfitBoost_2nbSign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом, основанном на пересечениях двух скользящих средних.