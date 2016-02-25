コードベースセクション
FiboBands_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
fibobands.mq5
fibobands_htf.mq5
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh
内容

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む FiboBands インディケータです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // インディケータチャート期間（時間枠）

このインディケータは FiboBands.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１FiboBands_HTF インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12710

