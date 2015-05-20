Autor real:

Witold Wozniak

Indicador de señal de semáforo, basado en el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador AdaptiveRVI.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador CyclePeriod.mq5.

Fig.1. Indicador AdaptiveRVISign