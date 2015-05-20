CodeBaseSecciones
Indicadores

AdaptiveRVISign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
788
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

Indicador de señal de semáforo, basado en el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador AdaptiveRVI.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador CyclePeriod.mq5.

Fig. 1. Indicador AdaptiveRVISign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12706

