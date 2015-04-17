请观看如何免费下载自动交易
此 FiboBands 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 FiboBands.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 FiboBands_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12710
AdaptiveCyberCycleSign
一款信号量箭头指标，基于 AdaptiveCyberCycle 振荡器的主线和信号线交叉。AdaptiveRVISign
一款信号量箭头指标，基于 AdaptiveRVI 振荡器的主线和信号线交叉。
Exp_ForexProfitBoost_2nb
一款使用 ForexProfitBoost_2nb 指标的交易系统。ForexProfitBoost_2nbSign
一款信号量指标，采用的算法基于两条均线交叉。