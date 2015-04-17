代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

FiboBands_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1168
等级:
(13)
已发布:
已更新:
fibobands.mq5 (12.47 KB) 预览
fibobands_htf.mq5 (14.31 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

FiboBands 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 FiboBands.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 FiboBands_HTF

图例. 1. 指标 FiboBands_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12710

AdaptiveCyberCycleSign AdaptiveCyberCycleSign

一款信号量箭头指标，基于 AdaptiveCyberCycle 振荡器的主线和信号线交叉。

AdaptiveRVISign AdaptiveRVISign

一款信号量箭头指标，基于 AdaptiveRVI 振荡器的主线和信号线交叉。

Exp_ForexProfitBoost_2nb Exp_ForexProfitBoost_2nb

一款使用 ForexProfitBoost_2nb 指标的交易系统。

ForexProfitBoost_2nbSign ForexProfitBoost_2nbSign

一款信号量指标，采用的算法基于两条均线交叉。