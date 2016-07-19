CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FiboBands_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
825
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fibobands.mq5 (12.47 KB) ansehen
fibobands_htf.mq5 (14.31 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der FiboBands Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei FiboBands.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der FiboBands_HTF Indikator

Abb. 1. Der FiboBands_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12710

AdaptiveCyberCycleSign AdaptiveCyberCycleSign

Eine Signal-Indikator basierend auf dem Kreuzen von Haupt- und Signallinie des AdaptiveCyberCycleSign Indikators

AdaptiveRVISign AdaptiveRVISign

Eine Signal-Indikator basierend auf Haupt- und Signallinie des AdaptiveRVI Indikators

Exp_ForexProfitBoost_2nb Exp_ForexProfitBoost_2nb

Ein Handelssystem, das den ForexProfitBoost_2nb Indikator verwendet.

ForexProfitBoost_2nbSign ForexProfitBoost_2nbSign

Ein Signalindikator mit einen Algorithmus basierend auf dem Kreuzen von zwei Gleitenden Durchschnitten.