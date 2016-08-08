期間を選択する能力を持ち独立したサブウインドウに描かれた平均足指標。

デジタル適応XXMA移動平均はデジタルフラットトレンドフィルタを持つ移動平均のサブタイプを表しており、効果的なトレンド取引のために価格の動き（トレンド）の角度方向を水平（フラット）から分離するために作られています。

この指標は、線形加重移動平均の修正されたアルゴリズムを使用して移動平均を計算します。