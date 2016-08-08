無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KeltnerChannelWithFlatZone - MetaTrader 5のためのインディケータ
主なアイデアは、トレンドの変化はMAの交差点ではなく平坦な領域の出力価格であることを考慮することです。言い換えれば、言い換えれば、（おそらく、より適切な言葉は「死んだ」でしょう）領域では約定は結ばれないので、これは移動平均の偽交差点を除外するためのフィルタの一種として機能することができます。
推奨：
- 「一般」タブのチャートプロパティ（F8）でチェックマークが「チャートが上」プロパティの反対側にマークがされていることを確認します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1270
HeikinAshi_SepWnd
期間を選択する能力を持ち独立したサブウインドウに描かれた平均足指標。Exp_XMA_Ishimoku_Channel
XMA_Ishimoku_Channel指標を使ったブレイクスルーシステム。