ポケットに対して
インディケータ

KeltnerChannelWithFlatZone - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
942
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
主なアイデアは、トレンドの変化はMAの交差点ではなく平坦な領域の出力価格であることを考慮することです。言い換えれば、言い換えれば、（おそらく、より適切な言葉は「死んだ」でしょう）領域では約定は結ばれないので、これは移動平均の偽交差点を除外するためのフィルタの一種として機能することができます。

KelnerChannelWithFlatZone

推奨：

  • 「一般」タブのチャートプロパティ（F8）でチェックマークが「チャートが上」プロパティの反対側にマークがされていることを確認します。

