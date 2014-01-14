Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
KeltnerChannelWithFlatZone - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2750
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A ideia principal é considerar que a mudança de uma tendência não é pelo cruzamento de MA, mas o rompimento dos preços de uma área lateralizada.
Em outras palavras, no área lateralizada (talvez mais apropriadamente ser chamado de zona "morto"), as ofertas não são concluídas, o que pode servir como uma espécie de filtro os falsos cruzamentos da média móvel.
Recomendações:
- Certifique-se de que nas propriedades do gráfico (F8) na guia "Geral" a marca de seleção fica oposta às propriedades "Chart on top".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1270
Sistema de negociações baseado no indicador ColorMETRO.BullsBearsVolume
O indicador mostra a força dominante do movimento do mercado (touros-ursos) para o volume.
Indicador Canal de Preço. Ele desenha uma linha com os valores de preço máximo e mínimo para as últimas N barras de um período de tempo maior do que o do gráfico.OsHMA
O oscilador OsHMA é um indicador que mede a diferença entre dois HMA (entre duas Hull Moving Averages).