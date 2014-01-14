CodeBaseSeções
KeltnerChannelWithFlatZone - indicador para MetaTrader 5

A ideia principal é considerar que a mudança de uma tendência não é pelo cruzamento de MA, mas o rompimento dos preços de uma área lateralizada.

Em outras palavras, no área lateralizada (talvez mais apropriadamente ser chamado de zona "morto"), as ofertas não são concluídas, o que pode servir como uma espécie de filtro os falsos cruzamentos da média móvel.

KelnerChannelWithFlatZone

Recomendações:

  • Certifique-se de que nas propriedades do gráfico (F8) na guia "Geral" a marca de seleção fica oposta às propriedades "Chart on top".

