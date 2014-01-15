Mira cómo descargar robots gratis
Kolier_SuperTrend - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
KoliEr Li
Indicador de tendencia breakthrough. El parámetro de entrada TrendMode permite la creación de cuatro variantes para mostrar el indicador en el gráfico.
Fig.1 El indicador Kolier_SuperTrend.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1208
