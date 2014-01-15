CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Kolier_SuperTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1309
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

KoliEr Li

Indicador de tendencia breakthrough. El parámetro de entrada TrendMode permite la creación de cuatro variantes para mostrar el indicador en el gráfico. 

Fig.1 El indicador Kolier_SuperTrend.

Fig.1 El indicador Kolier_SuperTrend.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1208

KeltnerChannelWithFlatZone KeltnerChannelWithFlatZone

Indicador Keltner Channel con una zona plana añadida.

Exp_Kolier_SuperTrend Exp_Kolier_SuperTrend

Sistema de trading basado en el indicador de tendencia Kolier_SuperTrend.

PriceChanel_HTF PriceChanel_HTF

El indicador de Canal de Precio. Dibuja la línea de los valores de precio alto y el bajo de los últimas N barras de timeframe alto

Exp_RMACD Exp_RMACD

Sistema de trading que utiliza el histograma RMACD.