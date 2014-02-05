代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

KeltnerChannelWithFlatZone - MetaTrader 5脚本

Serhii Ivanenko | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1656
等级:
(21)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

主要思路是考虑趋势的改变不是 MA 交叉, 但会造成价格的横盘区域。换句话说, 在横盘 (或许更适当地被称为"僵死") 区域, 交易无法成交, 它可以作为一种滤波器, 来过滤均线的假交叉。

KelnerChannelWithFlatZone

推荐:

  • 确认在图表属性 (F8) 的 "常规" 选项卡中的复选标记反选"图表在上"属性。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1270

HeikinAshi_SepWnd HeikinAshi_SepWnd

该 Heikin Ashi 指标绘制在分离子窗口, 并可选择周期。

RBF 神经网络类 RBF 神经网络类

该类实现了径向基函数神经网络 (径向基函数网络 - RBFN)

趋势延续因子 趋势延续因子

该指标判断趋势和它的方向

JPAlonso-modoki JPAlonso-modoki

ATC2012 当前冠军 JPAlonso 的 EA 分析。